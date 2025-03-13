«Будущее». Борис Беккер оценил победу Андреевой над Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу 11-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над седьмым номером мирового рейтинга казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 05:55 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Мирра Андреева
М. Андреева
«Будущее», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.
Елена Рыбакина становилась победительницей «тысячника» в Индиан-Уэллсе в 2023 году, когда обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко — 7:6 (13:11), 6:4.
В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2025
-
00:50
-
00:44
-
00:05
- 12 марта 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:25
-
22:58
-
22:57
-
22:40
-
22:28
-
22:00
-
21:51
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
20:59
-
20:56
-
20:49
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:01
-
19:56
-
19:39
-
19:39
-
18:58
-
18:55
-
18:49
-
18:41
-
18:28
-
17:59
-
17:58