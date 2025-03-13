«Будущее». Борис Беккер оценил победу Андреевой над Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе

Чемпион шести турниров «Большого шлема» бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на победу 11-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой над седьмым номером мирового рейтинга казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2.

«Будущее», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Елена Рыбакина становилась победительницей «тысячника» в Индиан-Уэллсе в 2023 году, когда обыграла в финале белорусскую теннисистку Арину Соболенко — 7:6 (13:11), 6:4.

В четвертьфинале турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева сыграет с 23-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.