Де Минор проиграл Серундоло в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Серундоло сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из семи брейк-пойнтов. На счету австралийца два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Арнальди встретится с победителем пары Григор Димитро (Болгария) – Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.

Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.