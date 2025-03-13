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Франсиско Серундоло — Алекс де Минор, результат матча 11 марта 2025, счет 2:0, 4-й круг турнир в Индиан-Уэллсе

Де Минор проиграл Серундоло в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
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26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга он обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 7:5, 6:3.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 23:10 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Продолжительность встречи составила 1 час 51 минуту. За это время Серундоло сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал шесть из семи брейк-пойнтов. На счету австралийца два эйса, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 14.

В следующем круге Арнальди встретится с победителем пары Григор Димитро (Болгария) – Карлос Алькарас (Испания).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира составляет $ 13 млн.
Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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