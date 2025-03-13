Мэдисон Киз одержала волевую победу над Донной Векич и вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга американка одержала волевую победу в матче с 22-й ракеткой рейтинга хорватской спортсменкой Донной Векич со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:3.
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Матч продолжался 2 часа 19 минут. Киз сделала семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 10 заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Следующий матч американская спортсменка проведёт со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (58), которая ранее обыграла третью ракетку мира Кори Гауфф. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.
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