Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Донна Векич — Мэдисон Киз, результат матча 13 марта 2025, счёт 1:2, 4-й круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Мэдисон Киз одержала волевую победу над Донной Векич и вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга американка одержала волевую победу в матче с 22-й ракеткой рейтинга хорватской спортсменкой Донной Векич со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 23:50 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 3
4 		7 9 6
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 2 часа 19 минут. Киз сделала семь подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 10 заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующий матч американская спортсменка проведёт со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич (58), которая ранее обыграла третью ракетку мира Кори Гауфф. Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Де Минор проиграл Серундоло в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Самые необычные теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android