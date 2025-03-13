Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Самсоновой

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Собленко вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга белоруска одержала уверенную победу в матче с 83-й ракеткой рейтинга британской спортсменкой Сонай Картал со счётом 6:1, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 11 минут. Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующий матч Соболенко проведёт с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия, 25) — Жасмин Паолини (Италия, 6). Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.
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