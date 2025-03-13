Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Сонай Картал, результат матча 13 марта 2025, счёт 2:0, 4-й круг турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Индиан-Уэллсе, где может сыграть с Самсоновой
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Собленко вышла в четвертьфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга белоруска одержала уверенную победу в матче с 83-й ракеткой рейтинга британской спортсменкой Сонай Картал со счётом 6:1, 6:2.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 01:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Матч продолжался 1 час 11 минут. Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующий матч Соболенко проведёт с победительницей пары Людмила Самсонова (Россия, 25) — Жасмин Паолини (Италия, 6). Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 13 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

Сетка турнира в Индиан-Уэллсе
Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
Материалы по теме
Мэдисон Киз одержала волевую победу над Донной Векич и вышла в 1/4 финала в Индиан-Уэллсе

Самые долгие теннисные матчи:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android