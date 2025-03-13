Людмила Самсонова — Жасмин Паолини: россиянка выиграла первый сет со счётом 6:0
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где россиянка Людмила Самсонова встречается итальянкой Жасмин Паолини.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 02:55 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|5
|
|3
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Российская теннисистка разгромно выиграла первый сет матча со счётом 6:0.
Победитель пары Самсонова – Паолини в четвертьфинальном матче встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.
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