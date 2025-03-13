Людмила Самсонова — Жасмин Паолини: россиянка выиграла первый сет со счётом 6:0

В эти минуты проходит матч 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где россиянка Людмила Самсонова встречается итальянкой Жасмин Паолини.

Российская теннисистка разгромно выиграла первый сет матча со счётом 6:0.

Победитель пары Самсонова – Паолини в четвертьфинальном матче встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.