Тейлор Фриц не смог выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, проиграв Дрейперу

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в четвертьфинал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга американец проиграл победу в матче с 14-й ракетке рейтинга британскому спортсмену Джеку Дрейперу со счётом 5:7, 4:6.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Дрейпер сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фрица шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Следующий матч Дрейпер проведёт с другим американским теннисистом Беном Шелтоном, который занимает 12-ю строчку в рейтинге ATP.

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