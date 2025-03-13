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Тейлор Фриц — Джек Дрейпер, результат матча 13 марта 2025, счёт 0:2, 4-й круг турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе

Тейлор Фриц не смог выйти в 1/4 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, проиграв Дрейперу
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц не смог выйти в четвертьфинал одиночного разряда турнира ATP-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В матче четвёртого круга американец проиграл победу в матче с 14-й ракетке рейтинга британскому спортсмену Джеку Дрейперу со счётом 5:7, 4:6.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Джек Дрейпер
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

Матч продолжался 1 час 19 минут. Дрейпер сделал восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Фрица шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

Следующий матч Дрейпер проведёт с другим американским теннисистом Беном Шелтоном, который занимает 12-ю строчку в рейтинге ATP.

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