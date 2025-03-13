Самсонова обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга она обыграла шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:0, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Самсонова сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету итальянки две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем круге Самсонова встретится с белоруской Ариной Соболенко.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.
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