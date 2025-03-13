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Людмила Самсонова — Жасмин Паолини, результат матча 13 марта 2025, счет 2:0, 4-й круг турнир в Индиан-Уэллсе

Самсонова обыграла Паолини и вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В матче четвёртого круга она обыграла шестую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:0, 6:4.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 02:55 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Продолжительность встречи составила 1 час 7 минут. За это время Самсонова сделала четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету итальянки две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

В следующем круге Самсонова встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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