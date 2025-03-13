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Определились четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе

Определились четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе
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Стали известны четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде.
Турнир в Индиан-Уэллсе, четвертьфинальные пары.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ига Швёнтек (Польша)
Мирра Андреева (Россия) – Элина Свитолина (Украина)
Белинда Бенчич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США)
Арина Соболенко (Беларусь) – Людмила Самсонова (Россия)

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.

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