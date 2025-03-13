Определились четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе

Стали известны четвертьфинальные пары турнира в Индиан-Уэллсе в женском одиночном разряде.

Турнир в Индиан-Уэллсе, четвертьфинальные пары.

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Ига Швёнтек (Польша)

Мирра Андреева (Россия) – Элина Свитолина (Украина)

Белинда Бенчич (Швейцария) – Мэдисон Киз (США)

Арина Соболенко (Беларусь) – Людмила Самсонова (Россия)

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Общий призовой фонд турнира в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Швёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла гречанку Марию Саккари.