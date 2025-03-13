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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты дня с 12 на 13 марта: Самсонова с баранкой прошла Паолини, пары 1/4 финала, Соболенко

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 12 на 13 марта
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В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл седьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков 1/8 финала соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Календарь турнира в Индиан-Уэллсе
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Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Результаты матчей:

  • Кори Гауфф (США, 3) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — 6:3, 3:6, 4:6;
  • Донна Векич (Хорватия, 19) — Мэдисон Киз (США, 5) — 6:4, 6:7, 3:6;
  • Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2;
  • Людмила Самсонова (Россия, 24) — Жасмин Паолини (Италия, 6) — 6:0, 6:4.

Отметим, что в 1/4 финала турнира вышли следующие пары: Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Швёнтек (Польша), Мирра Андреева (Россия) — Элина Свитолина (Украина), Белинда Бенчич (Швейцария) — Мэдисон Киз (США), Арина Соболенко (Беларусь) — Людмила Самсонова (Россия).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 21:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 23:50 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 3
4 		7 9 6
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 01:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 02:55 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
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