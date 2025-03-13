Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 12 на 13 марта

В ночь с 12 на 13 марта в американском Индиан-Уэллсе прошёл седьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков 1/8 финала соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Результаты матчей:

Кори Гауфф (США, 3) — Белинда Бенчич (Швейцария, WC) — 6:3, 3:6, 4:6;

(Швейцария, WC) — 6:3, 3:6, 4:6; Донна Векич (Хорватия, 19) — Мэдисон Киз (США, 5) — 6:4, 6:7, 3:6;

(США, 5) — 6:4, 6:7, 3:6; Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2;

(Беларусь, 1) — Сонай Картал (Великобритания, LL) — 6:1, 6:2; Людмила Самсонова (Россия, 24) — Жасмин Паолини (Италия, 6) — 6:0, 6:4.

Отметим, что в 1/4 финала турнира вышли следующие пары: Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Швёнтек (Польша), Мирра Андреева (Россия) — Элина Свитолина (Украина), Белинда Бенчич (Швейцария) — Мэдисон Киз (США), Арина Соболенко (Беларусь) — Людмила Самсонова (Россия).

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