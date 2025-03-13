Стали известны все участники четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

На хардовом мужском теннисном турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) определились все спортсмены, которые вышли в 1/4 финала в одиночном разряде.

На стадии четвертьфинала в Индиан-Уэллсе сыграют Карлос Алькарас (Испания, третий в рейтинге ATP, второй посев на турнире), Даниил Медведев (Россия, шестой в рейтинге, пятый посев), Бен Шелтон (США, 12-й в рейтинге, 11-й посев), Хольгер Руне (Дания, 13-й в рейтинге, 12-й посев), Джек Дрейпер (Великобритания, 14-й в рейтинге, 13-й посев), Артюр Фис (Франция, 21-й в рейтинге, 20-й посев), Франсиско Серундоло (Аргентина, 26-й в рейтинге, 25-й посев) и Таллон Грикспор (Нидерланды, 43-й в рейтинге).

Все пары 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе:

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хольгер Руне (Дания, 12).

Артюр Фис (Франция, 20) — Даниил Медведев (Россия, 5).

(Россия, 5). Бен Шелтон (США, 11) - Джек Дрейпер (Великобритания, 13).

Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе