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Стали известны все участники четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Стали известны все участники четвертьфинала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
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На хардовом мужском теннисном турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) определились все спортсмены, которые вышли в 1/4 финала в одиночном разряде.

На стадии четвертьфинала в Индиан-Уэллсе сыграют Карлос Алькарас (Испания, третий в рейтинге ATP, второй посев на турнире), Даниил Медведев (Россия, шестой в рейтинге, пятый посев), Бен Шелтон (США, 12-й в рейтинге, 11-й посев), Хольгер Руне (Дания, 13-й в рейтинге, 12-й посев), Джек Дрейпер (Великобритания, 14-й в рейтинге, 13-й посев), Артюр Фис (Франция, 21-й в рейтинге, 20-й посев), Франсиско Серундоло (Аргентина, 26-й в рейтинге, 25-й посев) и Таллон Грикспор (Нидерланды, 43-й в рейтинге).

Все пары 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе:

  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хольгер Руне (Дания, 12).
  • Артюр Фис (Франция, 20) — Даниил Медведев (Россия, 5).
  • Бен Шелтон (США, 11) - Джек Дрейпер (Великобритания, 13).
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Карлос Алькарас (Испания, 2).
Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Видео: Медведев проводит первую тренировку в Индиан-Уэллсе

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