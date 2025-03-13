Карлос Алькарас разгромил Григора Димитрова в четвёртом круге Индиан-Уэллса
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл 15-ю ракетку рейтинга, спортсмена из Болгарии Григора Димитрова в матче четвёртого круга турнира Masters в Индиан-Уэллсе со счётом 6:1, 6:1.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 04:15 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Матч продолжался 1 час 13 минут. Алькарас сделал пять подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге испанский теннисист встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.
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