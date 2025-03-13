Карлос Алькарас разгромил Григора Димитрова в четвёртом круге Индиан-Уэллса

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл 15-ю ракетку рейтинга, спортсмена из Болгарии Григора Димитрова в матче четвёртого круга турнира Masters в Индиан-Уэллсе со счётом 6:1, 6:1.

Матч продолжался 1 час 13 минут. Алькарас сделал пять подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. На счету его соперника один эйс, четыре двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх. В следующем круге испанский теннисист встретится с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 9 693 540.