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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 12 на 13 марта

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: результаты игрового дня с 12 на 13 марта
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В ночь с 12 на 13 марта мск на хардовом турнире категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния) прошли матчи четвёртого круга (1/8 финала). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня соревнований (курсивом выделены победители).

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Результаты матчей с 12 на 13 марта мск:

  • Брэндон Накашима (США, 32) — Бен Шелтон (США, 11) — 6:7 (6:8), 1:6.
  • Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Алекс де Минор (Австралия, 9) — 7:5, 6:3.
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Тейлор Фриц (США, 3) — 7:5, 6:4.
  • Григор Димитров (Болгария, 14) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 1:6.
Календарь "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Турнирная сетка "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Видео: Забавная реакция Алькараса на резаный удар Соболенко

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