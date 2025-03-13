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«Я была бы не я, если бы не ругнулась». Арина Соболенко — о 4-м круге в Индиан-Уэллсе

«Я была бы не я, если бы не ругнулась». Арина Соболенко — о 4-м круге в Индиан-Уэллсе
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о ходе матча 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллсе (США) с британкой Сонай Картал. В первом сете Соболенко проиграла свою подачу в первом же гейме, но затем победила в шести геймах подряд.

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 01:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

«Я была бы не я, если бы немного не ругнулась после первого гейма. Почувствовала, что нужно это выпустить и начать всё заново. Она показывала хороший теннис, заставляла меня работать в каждом розыгрыше. Конечно, очень счастлива победить. Матч был непростым», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

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