«Я была бы не я, если бы не ругнулась». Арина Соболенко — о 4-м круге в Индиан-Уэллсе
Поделиться
Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о ходе матча 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллсе (США) с британкой Сонай Картал. В первом сете Соболенко проиграла свою подачу в первом же гейме, но затем победила в шести геймах подряд.
Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 01:20 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Сонай Картал
С. Картал
«Я была бы не я, если бы немного не ругнулась после первого гейма. Почувствовала, что нужно это выпустить и начать всё заново. Она показывала хороший теннис, заставляла меня работать в каждом розыгрыше. Конечно, очень счастлива победить. Матч был непростым», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2025
-
09:45
-
08:30
-
06:11
-
05:49
-
05:33
-
04:52
-
04:35
-
04:03
-
03:51
-
03:16
-
02:41
-
02:11
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:44
-
00:05
- 12 марта 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:25
-
22:58
-
22:57
-
22:40
-
22:28
-
22:00
-
21:51
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
20:59
-
20:56
-
20:49