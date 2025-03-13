«Я была бы не я, если бы не ругнулась». Арина Соболенко — о 4-м круге в Индиан-Уэллсе

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о ходе матча 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллсе (США) с британкой Сонай Картал. В первом сете Соболенко проиграла свою подачу в первом же гейме, но затем победила в шести геймах подряд.

«Я была бы не я, если бы немного не ругнулась после первого гейма. Почувствовала, что нужно это выпустить и начать всё заново. Она показывала хороший теннис, заставляла меня работать в каждом розыгрыше. Конечно, очень счастлива победить. Матч был непростым», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.