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«Мастерс» в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 13 на 14 марта

В ночь с 13 на 14 марта пройдут матчи очередного игрового дня на хардовом турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных встреч на соревнованиях в США.

Теннис. «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей (время московское):

13 марта:

21:00.Таллон Грикспор (Нидерланды) — Хольгер Руне (Дания, 12);

23:00. Артюр Фис (Франция, 20) — Даниил Медведев (Россия, 5).

14 марта:

3:00. Джек Дрейпер (Великобритания, 13) — Бен Шелтон (США, 11);

5:00. Франсиско Серундоло (Аргентина, 25) — Карлос Алькарас (Испания, 2).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 6:1).