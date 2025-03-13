Мэдисон Киз одержала 15-ю победу подряд
Поделиться
Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз продолжила победную серию до 15 матчей. В четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе она в непростом поединке одолела хорватку Донну Векич (4:6, 7:6 (9:7), 6:3).
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 00:30 МСК
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Мэдисон Киз
М. Киз
В нынешнем сезоне Киз выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде (Австралия), а также впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема» — Australian Open. Единственной теннисисткой, которой удалось обыграть Мэдисон в 2025-м, является датчанка Клара Таусон (в четвертьфинале турнира в новозеландском Окленде).
За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мэдисон Киз поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 марта 2025
-
10:17
-
09:45
-
08:30
-
06:11
-
05:49
-
05:33
-
04:52
-
04:35
-
04:03
-
03:51
-
03:16
-
02:41
-
02:11
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:44
-
00:05
- 12 марта 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:25
-
22:58
-
22:57
-
22:40
-
22:28
-
22:00
-
21:51
-
21:51
-
21:39
-
21:30
-
21:19
-
20:59
-
20:56