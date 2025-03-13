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Мэдисон Киз одержала 15-ю победу подряд

Мэдисон Киз одержала 15-ю победу подряд
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз продолжила победную серию до 15 матчей. В четвёртом круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе она в непростом поединке одолела хорватку Донну Векич (4:6, 7:6 (9:7), 6:3).

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 00:30 МСК
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Не начался
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Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

В нынешнем сезоне Киз выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде (Австралия), а также впервые в карьере победила на турнире «Большого шлема» — Australian Open. Единственной теннисисткой, которой удалось обыграть Мэдисон в 2025-м, является датчанка Клара Таусон (в четвертьфинале турнира в новозеландском Окленде).

За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мэдисон Киз поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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