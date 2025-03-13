Алькарас — об Индиан-Уэллсе: мне нравится играть в ветровых условиях
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал погодные условия на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в матче с болгарином Григором Димитровым.
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 04:15 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Я всегда говорю, что мне нравится играть в ветровых условиях. Я очень хорошо приспосабливаюсь. Играть с таким сильным ветром — значит верить в свои физические возможности и верить, что ты добежишь до каждого мяча.
Думаю, что Григор играет более агрессивно и быстрее, и именно поэтому я гораздо лучше приспособился к этим условиям в сегодняшнем матче», — приводит слова Алькараса Tennis.com.
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