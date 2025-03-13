Алькарас — об Индиан-Уэллсе: мне нравится играть в ветровых условиях

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал погодные условия на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в матче с болгарином Григором Димитровым.

«Я всегда говорю, что мне нравится играть в ветровых условиях. Я очень хорошо приспосабливаюсь. Играть с таким сильным ветром — значит верить в свои физические возможности и верить, что ты добежишь до каждого мяча.

Думаю, что Григор играет более агрессивно и быстрее, и именно поэтому я гораздо лучше приспособился к этим условиям в сегодняшнем матче», — приводит слова Алькараса Tennis.com.