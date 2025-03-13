«Я должен был выжить». Карлос Алькарас — о победе над Димитровым в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу над Григором Димитровым из Болгарии (15-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:1.

«Очень сложно играть против Григора. Он очень талантлив, делает с мячом всё, что захочет. Последние два раза я проигрывал ему. Это всегда тяжело. Сегодня в таких условиях [сильный ветер] было очень тяжело для нас обоих. Я должен был выжить. Я всегда говорю, что в этих условиях нужно выжить, несмотря ни на что. Я очень доволен, что смог отыграть длинные розыгрыши и добиться хорошего темпа, несмотря на условия. Рад, что прошёл дальше», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

В матче 1/4 финала турнира в США Алькарас сыграет с 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Напомним, испанский теннисист является действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.