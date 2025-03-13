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«Я должен был выжить». Карлос Алькарас — о победе над Димитровым в Индиан-Уэллсе

«Я должен был выжить». Карлос Алькарас — о победе над Димитровым в Индиан-Уэллсе
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу над Григором Димитровым из Болгарии (15-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:1.

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 04:15 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Очень сложно играть против Григора. Он очень талантлив, делает с мячом всё, что захочет. Последние два раза я проигрывал ему. Это всегда тяжело. Сегодня в таких условиях [сильный ветер] было очень тяжело для нас обоих. Я должен был выжить. Я всегда говорю, что в этих условиях нужно выжить, несмотря ни на что. Я очень доволен, что смог отыграть длинные розыгрыши и добиться хорошего темпа, несмотря на условия. Рад, что прошёл дальше», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.

В матче 1/4 финала турнира в США Алькарас сыграет с 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Напомним, испанский теннисист является действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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