«Я должен был выжить». Карлос Алькарас — о победе над Димитровым в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал разгромную победу над Григором Димитровым из Болгарии (15-й номер рейтинга ATP) в матче четвёртого круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе — 6:1, 6:1.
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
«Очень сложно играть против Григора. Он очень талантлив, делает с мячом всё, что захочет. Последние два раза я проигрывал ему. Это всегда тяжело. Сегодня в таких условиях [сильный ветер] было очень тяжело для нас обоих. Я должен был выжить. Я всегда говорю, что в этих условиях нужно выжить, несмотря ни на что. Я очень доволен, что смог отыграть длинные розыгрыши и добиться хорошего темпа, несмотря на условия. Рад, что прошёл дальше», — сказал Алькарас в послематчевом интервью.
В матче 1/4 финала турнира в США Алькарас сыграет с 26-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло. Напомним, испанский теннисист является действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
- 13 марта 2025
-
11:31
-
11:20
-
11:13
-
11:13
-
11:02
-
10:50
-
10:43
-
10:17
-
09:45
-
08:30
-
06:11
-
05:49
-
05:33
-
04:52
-
04:35
-
04:03
-
03:51
-
03:16
-
02:41
-
02:11
-
01:12
-
00:56
-
00:50
-
00:44
-
00:05
- 12 марта 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:44
-
23:33
-
23:25
-
22:58
-
22:57
-
22:40
-
22:28
-
22:00