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Карлос Алькарас: стараюсь найти время для гольфа, чтобы отключить голову

Карлос Алькарас: стараюсь найти время для гольфа, чтобы отключить голову
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как любит проводить время вне корта в Индиан-Уэллсе (США).

«Мне нравится (здесь), потому что у меня есть возможность провести время с командой, семьёй, а также посвятить время себе. Я люблю играть в гольф, здесь для этого рай. Я стараюсь найти время для гольфа, чтобы отключить голову. Это очень помогает мне играть в хороший теннис», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло.

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