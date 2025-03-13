Карлос Алькарас: стараюсь найти время для гольфа, чтобы отключить голову

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как любит проводить время вне корта в Индиан-Уэллсе (США).

«Мне нравится (здесь), потому что у меня есть возможность провести время с командой, семьёй, а также посвятить время себе. Я люблю играть в гольф, здесь для этого рай. Я стараюсь найти время для гольфа, чтобы отключить голову. Это очень помогает мне играть в хороший теннис», — приводит слова Алькараса Tennis.com.

В четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Карлос Алькарас встретится с представителем Аргентины Франсиско Серундоло.