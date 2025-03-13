«Это была битва». Франсиско Серундоло — о победе над Алексом де Минором в Индиан-Уэллсе
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26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором (10-й в рейтинге ATP) в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (7:5, 6:3).
Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 23:10 МСК
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Алекс де Минор
А. де Минор
«Это была битва. Суперплотный матч. Всё решалось в ключевых моментах: один забивал хорошие мячи, другой немного рисковал. Мне пришлось спасти сетбол в первом сете при счёте 4:5. Эти матчи очень похожи. Ты должен быть начеку в каждом моменте, сражаться до конца. И сегодня победа была на моей стороне», — сказал Серундоло в интервью после матча.
В 1/4 финала турнира в США Серундоло сыграет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Напомним, испанский теннисист является действующим победителем «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
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