Дрейпер — о тренере: я вижу его чаще, чем маму или собаку, хотя этого не хочу!

14-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер рассказал о взаимоотношениях со своим тренером Джеймсом Тротманом.

«Мы говорим о теннисе и ведём себя очень профессионально. Однако также приятно иметь возможность пойти поужинать с кем-то, посмеяться, подшутить друг над другом и просто хорошо провести время.

Мы живём друг с другом всё время. Я вижу его чаще, чем маму или собаку, хотя я этого не хочу! Скорее всего, он тоже устаёт от меня. Но мы всегда хорошо проводим время. Мы хотим побеждать и добиваться больших успехов вместе, но мы всё равно всегда можем посмеяться», — приводит слова Дрейпера Tennis.com.