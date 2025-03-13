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«Даже не помню, что произошло». Самсонова — о «баранке» Паолини в 1/8 финала Индиан-Уэллса

«Даже не помню, что произошло». Самсонова — о «баранке» Паолини в 1/8 финала Индиан-Уэллса
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25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала уверенную победу над итальянкой Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 02:55 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		4
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

— Фантастический матч против Жасмин Паолини. Так, давай разбираться. Первая партия, вообще что это было? Ты не оставила Жасмин никаких вообще возможностей даже, мне кажется, вкатиться в матч.
— Я правда даже не помню (улыбается). Вот сейчас в этом вообще моменте я вообще никак не могу вспомнить, что вообще произошло.

— Ты играла очень активно, и мне показалось, что по темпу, несмотря на то что Жасмин очень мобильная теннисистка, она вообще за тобой не успевала.
— Да, можно так сказать. Я думаю, я была более спокойной в начале, чем во втором сете, — сказала Самсонова в эфире «Больше!».

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