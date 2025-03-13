«Даже не помню, что произошло». Самсонова — о «баранке» Паолини в 1/8 финала Индиан-Уэллса

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала уверенную победу над итальянкой Жасмин Паолини в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

— Фантастический матч против Жасмин Паолини. Так, давай разбираться. Первая партия, вообще что это было? Ты не оставила Жасмин никаких вообще возможностей даже, мне кажется, вкатиться в матч.

— Я правда даже не помню (улыбается). Вот сейчас в этом вообще моменте я вообще никак не могу вспомнить, что вообще произошло.

— Ты играла очень активно, и мне показалось, что по темпу, несмотря на то что Жасмин очень мобильная теннисистка, она вообще за тобой не успевала.

— Да, можно так сказать. Я думаю, я была более спокойной в начале, чем во втором сете, — сказала Самсонова в эфире «Больше!».