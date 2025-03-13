Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне это не нравится». Даниил Медведев — об одном из недостатков проживания во Франции

«Мне это не нравится». Даниил Медведев — об одном из недостатков проживания во Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему не нравится в условиях проживания во Франции.

«Я скажу вам кое-что, чего я никогда не говорил, но что мне не нравится во Франции (Медведев живёт в Монако. — Прим. «Чемпионата»), и это очень точно, так это то, что, когда на автомагистрали три полосы движения, нужно повернуть направо! Я уверен, что в Германии этому учат со школы. Слишком много людей встают посередине, и иногда это может привести к несколько опасным ситуациям. Иногда я еду по левой полосе, я еду немного быстрее, чем по средней полосе, и машина начинает менять полосу движения, и я вынужден сигналить. Мне это не нравится», — приводит слова Медведева L’Équipe.

В данный момент Медведев находится в США, где принимает участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале соревнований Даниил сыграет с 21-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.

Материалы по теме
Медведев с «баранкой» ворвался в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Он остаётся 1-й ракеткой России
Медведев с «баранкой» ворвался в 1/4 финала Индиан-Уэллса. Он остаётся 1-й ракеткой России
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android