«Мне это не нравится». Даниил Медведев — об одном из недостатков проживания во Франции

Российский теннисист шестая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, что ему не нравится в условиях проживания во Франции.

«Я скажу вам кое-что, чего я никогда не говорил, но что мне не нравится во Франции (Медведев живёт в Монако. — Прим. «Чемпионата»), и это очень точно, так это то, что, когда на автомагистрали три полосы движения, нужно повернуть направо! Я уверен, что в Германии этому учат со школы. Слишком много людей встают посередине, и иногда это может привести к несколько опасным ситуациям. Иногда я еду по левой полосе, я еду немного быстрее, чем по средней полосе, и машина начинает менять полосу движения, и я вынужден сигналить. Мне это не нравится», — приводит слова Медведева L’Équipe.

В данный момент Медведев находится в США, где принимает участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале соревнований Даниил сыграет с 21-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.