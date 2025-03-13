«Помогает факт, что я её обыграла, и не раз». Самсонова — о четвертьфинале с Соболенко

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась о предстоящем матче 1/4 финала на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), в котором встретится с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Счёт личных встреч теннисисток — 2-2.

— А что ты ожидаешь от завтрашнего дня?

— Наверное, просто мой теннис показать, это будет уже топ для меня. Если я смогу просто мой теннис показать, это будет вообще.

— А как не проиграть в раздевалке Арине Соболенко?

— То есть?

— Ну, знаешь, есть такое выражение, что игрок, не являясь фаворитом, проигрывает в голове у себя в раздевалке. Ну вот, морально. Как это сделать?

— Я думаю, мне уже помогает факт, что я уже её обыграла, и не раз, и поэтому, думаю, ей тоже очень просто не будет завтра, — сказала Самсонова в эфире «Больше!».