Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко — об отношениях с фанатами: в первую очередь нужно быть человеком

Соболенко — об отношениях с фанатами: в первую очередь нужно быть человеком
Комментарии

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о ситуации на тренировке в Индиан-Уэллсе, во время которой она подошла к болельщикам и дала автограф.

— Ты прервала тренировку и побежала фотографироваться с маленькой девочкой и её мамой.
— Мы все должны быть добры друг к другу и помогать во всём. Неважно, кто ты. В первую очередь нужно быть человеком, — сказала Соболенко после матча с британской теннисисткой Сонай Картал (6:1, 6:1) в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

В 1/4 финала турнира в США Соболенко сыграет с 25-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой.

Материалы по теме
«Я была бы не я, если бы не ругнулась». Арина Соболенко — о 4-м круге в Индиан-Уэллсе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android