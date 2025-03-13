Соболенко — об отношениях с фанатами: в первую очередь нужно быть человеком

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопрос о ситуации на тренировке в Индиан-Уэллсе, во время которой она подошла к болельщикам и дала автограф.

— Ты прервала тренировку и побежала фотографироваться с маленькой девочкой и её мамой.

— Мы все должны быть добры друг к другу и помогать во всём. Неважно, кто ты. В первую очередь нужно быть человеком, — сказала Соболенко после матча с британской теннисисткой Сонай Картал (6:1, 6:1) в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

В 1/4 финала турнира в США Соболенко сыграет с 25-й ракеткой мира россиянкой Людмилой Самсоновой.