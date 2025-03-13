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Киз — первая за 10 лет теннисистка, выигравшая 10 «трёхсетовиков» подряд со старта сезона

Киз — первая за 10 лет теннисистка, выигравшая 10 «трёхсетовиков» подряд со старта сезона
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Пятая ракетка мира американка Мэдисон Киз стала первой теннисисткой с 2015 года, которой удалось победить в 10 подряд трёхсетовых матчах со старта сезона. В среду, 12 марта, в матче четвёртого круга турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе она победила хорватку Донну Векич (4:6, 7:6 (9:7), 6:3).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
12 марта 2025, среда. 23:50 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 7 3
4 		7 9 6
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Все трёхсетовые матчи Киз в 2025 году:

8 января — Аделаида, 1/8 финала. Киз — Остапенко — 3:6, 6:4, 6:3.
11 января — Аделаида, финал. Киз — Пегула — 6:3, 4:6, 6:1.
16 января — АО-2025, 1/32 финала. Киз — Русе — 7:6, 2:6, 7:5.
20 января — АО-2025, 1/8 финала. Киз — Рыбакина — 6:3, 1:6, 6:3.
22 января — АО-2025, 1/4 финала. Киз — Свитолина — 3:6, 6:3, 6:4.
23 января — АО-2025, 1/2 финала. Киз — Швёнтек — 5:7, 6:1, 7:6.
25 января — АО-2025, финал. Киз — Соболенко — 6:3, 2:6, 5:7.
10 марта — Индиан-Уэллс, 1/16 финала. Киз — Мертенс — 6:2, 6:7, 6:4.
12 марта — Индиан-Уэллс, 1/8 финала. Киз — Векич — 4:6, 7:6, 6:3.

За выход в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе Мэдисон Киз поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич.

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