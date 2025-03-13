«Наверное, выросла немного». Самсонова — об изменениях в психологическом настрое на игру

25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова после победы над итальянкой Жасмин Паолини (6:0, 6:4) в Индиан-Уэллсе (США) ответила на вопрос об изменениях в психологическом настрое на матчи по сравнению с прошлым сезоном.

— А скажи, пожалуйста, ты как-то сейчас по-другому себя ощущаешь или настраиваешься? Я помню очень хорошо и матчи прошлого сезона, казалось, что ты можешь обыграть любую теннисистку, но зачастую твои мысли тебя как-то выбивают из колеи. Что сейчас в тебе поменялось?

— Наверное, выросла немного (смеётся) и поспокойнее стала, но почему я не знаю. Не знаю, почему это вот так вот всё вышло.

— Совокупность факторов.

— Да, но настрой, конечно, правильный был. Это точно, — сказала Самсонова в эфире YouTube-канала «Больше!».

Напомним, Людмила Самсонова вышла в 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, в котором встретится с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.