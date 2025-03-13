«Она провела один из лучших матчей». Паолини — о поражении от Самсоновой в Индиан-Уэллсе

Итальянская теннисистка шестая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала поражение от россиянки Людмилы Самсоновой (0:6, 4:6) в 1/8 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
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«Первый сет был очень сложный. Она сделала очень мало ошибок. Это был очень тяжёлый для меня матч, во втором сете мне каким-то образом удалось остаться в игре, но этого было недостаточно. Я сожалею о том, как прошёл матч, особенно в начале второго сета я могла сделать немного больше, но она не давала мне играть в своём темпе. Я изо всех сил пыталась попасть в игру, бить по мячу, потому что либо она била прямо в меня, либо давала мне очень медленный мяч. Это было для меня неожиданным и мне становилось трудно. Я пыталась повторять себе, что с её стороны тоже могут быть ошибки, и пару розыгрышей выиграла, но этого было недостаточно. Старалась оставаться позитивной, привязанной к матчу, но это было сложно, и, честно говоря, с таким игроком, как она, нелегко. Сегодня, я думаю, Самсонова провела один из лучших своих матчей, так что я должна отдать ей должное, потому что я смогла увидеть вещи, которые нужно улучшать в своей игре. Она хорошо играет со мной, и я затрачиваю много сил в матчах с игроками её типа. Постараюсь запомнить несколько деталей после этой игры, чтобы быть более готовой к новой встрече с Людмилой. Надеюсь, что в следующий раз будет более удачный день», — приводит слова Паолини Ubitennis.
Самсонова в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе встретится с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко.
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