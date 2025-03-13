Хольгер Руне: не думаю, что стал хуже как теннисист за последние два года

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о своём прогрессе в игре на фоне выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

«Я усвоил уроки. У всего происходящего есть причины. Я думаю, что каждый игрок заслуживает быть на своём месте, поэтому я заслуживаю свой рейтинг. Речь идёт как о достижении результатов, так и об улучшении своей игры и обретения стабильности.

На этом турнире мне удалось показать хороший настрой. Я бы сказал, что это приводит к более стабильной игре. Не думаю, что я стал хуже как теннисист за последние два года. На самом деле я считаю, что стал более разносторонним игроком», — приводит слова Руне We love tennis.