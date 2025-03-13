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«Это карма». Анастасия Мыскина — о неудачах Ника Кирьоса

«Это карма». Анастасия Мыскина — о неудачах Ника Кирьоса
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Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде и бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина высказалась о неудачном периоде в карьере финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса.

«Не люблю так говорить, но это карма. Ты не можешь быть наглым, несущим какую-то ерунду, потом выходить такой: «Сейчас я тут всех сделаю», — сказала Мыскина в эфире «Больше!».

В 2023 году Кирьос перенёс операцию на колене и запястье. Он полностью пропустил сезон-2024, восстанавливаясь от травм. В 2025 году Ник Кирьос провёл три матча в одиночном разряде. Он проиграл две встречи, а также снялся по ходу матча на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

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