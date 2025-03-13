Людмила Самсонова — Арина Соболенко: где смотреть, во сколько четвертьфинал Индиан-Уэллса
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В ночь с 13 на 14 марта по московскому времени на хардовом турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 25-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова и лидер мирового рейтинга Арина Соболенко из Беларуси. Игра начнётся 14 марта не ранее 3:00 мск.
Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
14 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Поединок можно будет посмотреть на портале Eurosport Player (по подписке), на каналах Eurosport. В России официальных трансляций матчей на турнирах WTA не запланировано.
Самсонова и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч ничейный — 2-2.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек.
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