Серундоло — 4-й после Джоковича, Синнера и Алькараса по одному из показателей в ATP-туре

26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло стал четвёртым действующим теннисистом АТР-тура с 50 и более процентами побед в матчах против игроков первой десятки рейтинга ATP. В ночь с 12 на 13 марта Серундоло обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора (7:5, 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

4 действующих теннисиста, имеющих 50 и более процентов побед в матчах против игроков топ-10:

Новак Джокович (Сербия) — 260 побед — 117 поражений (69%). Карлос Алькарас (Испания) — 36-21 (63,2%). Янник Синнер (Италия) — 42-32 (56, 8%). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 13-13 (50%).

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Серундоло сыграет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.