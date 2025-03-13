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Серундоло — 4-й после Джоковича, Синнера и Алькараса по одному из показателей в ATP-туре

Серундоло — 4-й после Джоковича, Синнера и Алькараса по одному из показателей в ATP-туре
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26-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло стал четвёртым действующим теннисистом АТР-тура с 50 и более процентами побед в матчах против игроков первой десятки рейтинга ATP. В ночь с 12 на 13 марта Серундоло обыграл 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора (7:5, 6:3) в четвёртом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

4 действующих теннисиста, имеющих 50 и более процентов побед в матчах против игроков топ-10:

  1. Новак Джокович (Сербия) — 260 побед — 117 поражений (69%).
  2. Карлос Алькарас (Испания) — 36-21 (63,2%).
  3. Янник Синнер (Италия) — 42-32 (56, 8%).
  4. Франсиско Серундоло (Аргентина) — 13-13 (50%).

В четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе Серундоло сыграет с третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

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