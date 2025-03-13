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Медведев может стать рекордсменом по титулам на хардовых «Мастерсах» в возрасте до 30 лет

Медведев может стать рекордсменом по титулам на хардовых «Мастерсах» в возрасте до 30 лет
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Шестая ракетка мира 29-летний российский теннисист Даниил Медведев в случае победы на турнире в Индиан-Уэллсе станет первым игроком, завоевавшим шесть титулов на хардовых «Мастерсах» в возрасте до 30 лет.

Все титулы Медведева на хардовых «Мастерсах»:

  • Цинциннати-2019;
  • Шанхай-2019;
  • Париж-2020;
  • Торонто-2021;
  • Майами-2023.

Сегодня, 13 марта, Медведев проведёт четвертьфинальный матч «Мастерса» в Индиан-Уэллсе с 21-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом. Даниил является финалистом прошлогоднего турнира в Индиан-Уэллсе. В поединке за титул он уступил испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:7 (5:7), 1:6.

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