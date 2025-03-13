Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свитолина: после встречи Трампа и Зеленского я получила много поддержки от американцев

Свитолина: после встречи Трампа и Зеленского я получила много поддержки от американцев
Комментарии

23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об особенной поддержке, которую получает от американцев по ходу турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мне кажется, что после той встречи (Трампа и Зеленского. — Прим. «Чемпионата») в Овальном кабинете я получила множество сообщений со словами поддержки от американского народа, а также от людей во время турнира. Они дарят украинцам много любви и поддержки. Это основано на моём личном опыте.

На турнире идёт огромная поддержка, даже несмотря на то, что я играла с тремя американками подряд. Потрясающе, действительно приятно, учитывая весь стресс, который сейчас испытывают украинцы по всей стране», — приводит слова Свитолиной We love tennis.

Материалы по теме
«Стараюсь не думать». Андреева — о том, что предстоит играть против украинской теннисистки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android