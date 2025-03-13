Свитолина: после встречи Трампа и Зеленского я получила много поддержки от американцев

23-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об особенной поддержке, которую получает от американцев по ходу турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

«Мне кажется, что после той встречи (Трампа и Зеленского. — Прим. «Чемпионата») в Овальном кабинете я получила множество сообщений со словами поддержки от американского народа, а также от людей во время турнира. Они дарят украинцам много любви и поддержки. Это основано на моём личном опыте.

На турнире идёт огромная поддержка, даже несмотря на то, что я играла с тремя американками подряд. Потрясающе, действительно приятно, учитывая весь стресс, который сейчас испытывают украинцы по всей стране», — приводит слова Свитолиной We love tennis.