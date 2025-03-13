«Вполне реально». Мэдисон Киз — о дружбе между теннисистками

Чемпионка Australian Open — 2025, пятая ракетка мира, американская теннисистка Мэдисон Киз считает, что в WTA-туре возможно дружить с теннисистками.

«Это вполне реально. Наверняка есть матчи, в которых вы играете против близкой подруги и ни один из вас не показывает выдающийся теннис одновременно. Однако мне кажется, что некоторые из моих лучших встреч были с очень близкими друзьями.

Так что, я думаю, это возможно. Если добавить к этому дополнительный элемент близости, то вероятность увидеть, как во время матчей всплывает дополнительная нервозность, составляет 50 на 50», — приводит слова Киз We love tennis.