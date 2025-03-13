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«Повезло, что у нас есть Маррей». Дрейпер оценил уровень развития тенниса в Великобритании

«Повезло, что у нас есть Маррей». Дрейпер оценил уровень развития тенниса в Великобритании
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14-я ракетка мира британец Джек Дрейпер заявил, что теннисная культура в других странах более развита, чем у него на родине.

«Очевидно, у нас есть Уимблдон. Это одно из величайших спортивных событий в мире. Я бы сказал, что в течение трёх недель в году мы очень привязаны к теннису. Нам очень повезло, что у нас есть Энди Маррей и другие игроки, которые действительно проложили мне путь и вдохновили меня на то, чтобы я сам стал игроком высшего уровня. Несмотря ни на что, я бы сказал, что наша теннисная культура в Великобритании не очень развита. Очевидно, что в других теннисных странах, таких как Италия, Испания и Франция, дела обстоят намного лучше», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Завершивший карьеру в 2024-м британец Энди Маррей — экс первая ракетка мира в одиночном разряде, единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде, победитель трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2012, Уимблдон-2013, Уимблдон-2016).

23-летний Дрейпер является первой ракеткой Великобритании. В данный момент он выступает на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США). В четвёртом круге британец обыграл четвёртую ракетку мира Тейлора Фрица (7:5, 6:4) из США и вышел в четвертьфинал соревнований.

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