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Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 13 на 14 марта

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 13 на 14 марта
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В ночь с 13 на 14 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится восьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 13-14 марта (время московское):

  • 21:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Швёнтек (Польша);
  • 23:00. Мирра Андреева (Россия) — Элина Свитолина (Украина);
  • 0:30. Белинда Бенчич (Швейцария) — Мэдисон Киз (США);
  • 3:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек.

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