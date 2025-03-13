Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе: расписание игрового дня с 13 на 14 марта

В ночь с 13 на 14 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится восьмой игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных поединков.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Расписание матчей 13-14 марта (время московское):

21:00. Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ига Швёнтек (Польша);

23:00. Мирра Андреева (Россия) — Элина Свитолина (Украина);

0:30. Белинда Бенчич (Швейцария) — Мэдисон Киз (США);

3:00. Арина Соболенко (Беларусь) — Людмила Самсонова (Россия).

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Действующей чемпионкой является польская теннисистка Ига Швёнтек.