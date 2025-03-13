Арина Соболенко и Ига Швёнтек повторили редкое достижение для турнира в Индиан-Уэллсе

Первая и вторая ракетки мира в пятый раз в XXI веке обе достигли четвертьфинального раунда турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), сообщает Opta Ace. Речь о трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» белорусской теннисистке Арине Соболенко и пятикратной победительнице мэйджоров польке Иге Швёнтек.

С 2000 года в Индиан-Уэллсе лидер и вице-лидер мирового рейтинга у женщин доходили до 1/4 финала лишь четыре раза:

2000 год. Мартина Хингис (Швейцария), Линдсей Дэвенпорт (США).

2001 год. Мартина Хингис (Швейцария), Линдсей Дэвенпорт (США).

2012 год. Виктория Азаренко (Беларусь), Мария Шарапова (Россия).

2023 год. Ига Швёнтек (Польша), Арина Соболенко (Беларусь).