Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко самоиронично прокомментировала своё умение исполнять твинер

Арина Соболенко самоиронично прокомментировала своё умение исполнять твинер
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с самоиронией прокомментировала свой твинер (удар, при котором теннисист посылает мяч между ног, находясь спиной к сетке) в матче с британкой Сонай Картал в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (ж). 4-й круг
13 марта 2025, четверг. 01:20 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Сонай Картал
Великобритания
Сонай Картал
С. Картал

Соболенко с твинера отправила мяч в середину корта, чтобы было весьма удобно для Картал, Сонай легко реализовала это очко. WTA опубликовала видео с попыткой Соболенко, подписав его «Почти сработало».

«Однажды… Может быть, это сработает», — написала Соболенко в социальных сетях.

Фото: wta

Отметим, что неудачное исполнение твинера никак не повлияло на результат матча для Соболенко. Арина обыграла Картал со счётом 6:1, 6:2.

Материалы по теме
Самсонова в Индиан-Уэллсе повесила «баранку» итальянке. И вышла на Соболенко в 1/4 финала
Самсонова в Индиан-Уэллсе повесила «баранку» итальянке. И вышла на Соболенко в 1/4 финала
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android