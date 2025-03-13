Арина Соболенко самоиронично прокомментировала своё умение исполнять твинер

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко с самоиронией прокомментировала свой твинер (удар, при котором теннисист посылает мяч между ног, находясь спиной к сетке) в матче с британкой Сонай Картал в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Соболенко с твинера отправила мяч в середину корта, чтобы было весьма удобно для Картал, Сонай легко реализовала это очко. WTA опубликовала видео с попыткой Соболенко, подписав его «Почти сработало».

«Однажды… Может быть, это сработает», — написала Соболенко в социальных сетях.

Фото: wta

Отметим, что неудачное исполнение твинера никак не повлияло на результат матча для Соболенко. Арина обыграла Картал со счётом 6:1, 6:2.