Даниил Медведев ответил, чувствует ли себя французом

Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос: «Чувствует ли он себя немного французом?». Медведев уже долгое время проживает в Монако вместе с семьёй и отлично говорит на французском языке.

«Трудно сказать. Пусть об этом судят другие. Всё-таки первые 18 лет я прожил в России, поэтому по характеру, менталитету и, скажем так, ценностям считаю себя куда более русским, нежели французом. Это нормально, каждая страна очень разная. К тому же в туре мы все дружим, но кто с кем ужинает? Французы с французами, итальянцы с итальянцами, а американцы – с американцами, потому что у ребят из одной страны больше общих интересов и тем для разговоров.

Единственное, могу сказать, что, когда мне был 21 год и я ещё толком не говорил по-французски, я играл на «челленджере» в США, и, если американцы спрашивали, откуда я, я отвечал: «Угадайте». И все говорили: «Из Франции». И всё же у меня ощущение, что у меня нет французского акцента, когда я говорю по-английски, но, видимо, что-то всё-таки есть… Хотя во мне много французского, это точно», — приводит слова Медведева L’Équipe.