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Даниил Медведев признался, что часто думает на французском или английском языках

Даниил Медведев признался, что часто думает на французском или английском языках
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Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев признался, что порой мыслит не только на русском, но и на других языках – французском и английском.

«Да, со мной такое случается. И, честно говоря, иногда я даже не знаю, на каком языке говорю! Например, если я даю много интервью на французском в течение дня, вполне возможно, что в машине или даже ночью в кровати я начну думать по-французски. Но то же самое происходит, когда я приезжаю в США и нахожусь там месяц. Я всё делаю на английском и иногда могу и думать на английском. Потом, когда я с женой, мы всё равно говорим по-русски, поэтому думаю на родном языке (смеётся)», — приводит слова Медведева L’Équipe.

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