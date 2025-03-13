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«Пусть не волнуется». Арина Соболенко заявила, что готова застрять в пустыне со Швёнтек

«Пусть не волнуется». Арина Соболенко заявила, что готова застрять в пустыне со Швёнтек
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что готова оказаться в пустыне наедине со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек.

— Недавно появилось видео, где игроков просили выбрать коллег, с которым бы они могли застрять в пустыне. С кем мы хотела застрять ты?
— Я бы выбрала Игу (Швёнтек). Мы выживем. Я принесу ей еду. Я с тобой, Ига. Пусть не волнуется (смеётся).

— Как думаешь, ты сможешь выжить, если останешься одна?
— Послушайте, может случиться всякое. Если не будет еды, я бы, наверное, пошла за ней. Так что это вроде как хороший и плохой вариант для неё. Я постараюсь сделать всё, чтобы мы не были голодны и были в безопасности (смеётся), — приводит слова Соболенко с пресс-конференции турнира в Индиан-Уэллсе The Tennis Letter.

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