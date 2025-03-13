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«Было потрясающе». Даниил Медведев рассказал о своём первом воспоминании о Франции

«Было потрясающе». Даниил Медведев рассказал о своём первом воспоминании о Франции
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Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём первом воспоминании о Франции. Медведев живёт и тренируется в Монако на протяжении большей части карьеры.

«Я люблю футбол с 10-11 лет, так что, наверное, оно будет связано с футболом. Хотя нет! Вспомнил. Если не ошибаюсь, первый юниорский турнир U12 в Европе я играл в Париже, на крытом грунте. Не помню название клуба, но я вышел в четвертьфинал – и для меня это был очень значимый результат. Тогда я понял, что могу бороться, потому что там собирались лучшие ребята моего возраста. К тому же во время турнира мы праздновали Новый год в Париже. Это моё первое воспоминание о Франции, и это было потрясающе», — приводит слова Медведева L’Équipe.

В данный момент Медведев находится в США, где принимает участие в турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинале соревнований Даниил сыграет с 21-й ракеткой мира французским теннисистом Артюром Фисом.

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