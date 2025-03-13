Каролин Гарсия: последние два года были адом. Каждый день на корте был кошмаром

71-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия на своей странице в социальных сетях рассказала о своём душевном состоянии.

«Результаты на моих последних соревнованиях? Пока что они не совсем такие, какими мне бы хотелось их видеть. Но я верю в свою игру, в свой теннис. Но больше всего я горжусь своим душевным состоянием. Потому что если бы мне сказали год назад, что я вернусь сюда и буду наслаждаться жизнью на корте, я бы в это не поверила. Последние два года были адом. Каждый день на корте был кошмаром. И когда в сентябре я закончила сезон, я искренне верила, что это уже конец и моя история с теннисом закончилась. Мне нужно было понять, как я к этому пришла и, что еще важнее, есть ли у меня причина продолжать играть. И вот я здесь. Прошло три месяца, и во многих отношениях я переживаю свой лучший год в карьере. Не только на корте, но и в жизни тоже. Теперь я могу участвовать в турнирах, не чувствуя себя подавленной и общаться с другими игроками», — написала Гарсия в социальных сетях.

Напомним, Гарсия — победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, вторая француженка в истории, выигравшая Итоговый турнир WTA в одиночном разряде, а также победительница 19 турниров WTA.