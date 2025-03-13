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Рафаэль Надаль получил в подарок от МОК олимпийский факел

Рафаэль Надаль получил в подарок от МОК олимпийский факел
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль получил в подарок от Международного олимпийского комитета (МОК) факел для переноски олимпийского огня.

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

«На Олимпийских играх 2024 года в Париже я пережил один из самых эмоциональных дней в своей карьере, и я очень рад хранить этот факел в замечательном месте в музее моей академии на Мальорке», — написал Надаль в социальных сетях.

На Олимпиаде-2024 Надаль получил олимпийский огонь из рук бывшего футболиста сборной Франции чемпиона мира Зинедина Зидана на главной площади церемонии. Далее испанец сел с факелом в лодку, в которой находились бывшие знаменитые спортсмены: американская теннисистка Серена Уильямс, её соотечественник Карл Льюис и гимнастка из Румынии Надя Команечи.

Напомним, Надаль – двукратный олимпийский чемпион: одиночного разряда в 2008 году и парного – в 2016-м.

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