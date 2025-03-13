Медведев: люблю высокую кухню, мишленовские заведения. В этом плане Франция — лучшая

Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к французской кухне. Медведев живёт и тренируется в Монако на протяжении большей части карьеры.

«Да, нравится. Есть ли любимое блюдо? Раньше нравились улитки, но сейчас ем их меньше. Не знаю почему. Честно скажу, не люблю фуа-гра (специальным образом приготовленная печень откормленного гуся. – Прим. «Чемпионата»). Не потому, что это французское блюдо – просто это вопрос вкуса.

А вообще мне нравятся французские рестораны, высокая кухня, мишленовские заведения. В этом плане Франция – лучшая. Даже если это маленький ресторан недалеко от дома, еда зачастую вкусная», — приводит слова Медведева L’Équipe.