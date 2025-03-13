Турсунов назвал своих фаворитов в матчах Медведев — Фис и Мирра Андреева — Свитолина

Бывшая 20-я ракетка мира, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился прогнозами на победителей матчей очередного соревновательного дня на турнире WTA-1000 и «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США).

«Парни:

Алькарас – Серундоло. Карлос обыграет этого «засранца».

Дрейпер – Шелтон. Хочется верить, что Дрейпер будет чуть дисциплинированнее Шелтона, поэтому Дрейпер. Хотя матч очень ровный и выиграть может любой.

Медведев – Фис. Медведев, скорее всего, передержит Фиса слева налево.

Руне – Грикспор. И последний непредсказуемый матч. Грикспор. Хочется, чтобы папочка отшлёпал сорванца.

Девушки:

Соболенко – Самсонова. Соболенко. Хотя тут может быть и сенсация. Люде это вполне по силам.

Швёнтек – Чжэн Циньвэнь. Ига уверенно.

Киз – Бенчич. Склоняюсь к Киз.

Свитолина – Андреева. Самый непредсказуемый матч. Наверное, рискну со Свитолиной, потому что Мирра — очевидный фаворит по коэффициентам, и это слишком заезженное предсказание», — написал Турсунов в своём телеграм-канале.