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Даниил Медведев: я оставил всех друзей, когда в 18 лет уехал из России

Даниил Медведев: я оставил всех друзей, когда в 18 лет уехал из России
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Чемпион US Open – 2021 шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как переживал адаптацию в новой стране после переезда во Францию.

«Когда ты играешь в теннис, то с 14 лет путешествуешь по всему миру. Но провести в стране месяц – это не то же самое, что остаться в ней жить. Когда в 18 лет уехал из России, я оставил там всех друзей. Я хорошо говорил по-английски, но французский мог бы быть получше. Я немного изучал его в школе, однако серьёзно взялся только с 17 лет, чтобы хотя бы понимать, о чём люди говорят.

В теннисе ты прогрессируешь, но переживаешь тяжёлые периоды на «фьюрчесах» и «челленджерах». У меня было не очень много друзей, потому что за день их не найдёшь – особенно близких. Так что первые два года в Каннах были тяжёлыми. Но с 21 года я начал чувствовать себя как дома. А когда в 2018 году женился, мы с женой переехали в Монако. И там я уже полностью почувствовал себя дома», — приводит слова Медведева L’Équipe.

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