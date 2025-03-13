Даниил Медведев — Артюр Фис: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала Индиан-Уэллса
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Сегодня, 13 марта, чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (5) сразится с 21-й ракеткой мира из Франции Артюром Фисом (20) за выход в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Данный поединок поставлен вторым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Артюр Фис в четвертьфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
Индиан-Уэллс (м). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 23:00 МСК
Артюр Фис
А. Фис
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Медведева. Даниил выиграл полтора года назад в первом круге турнира в Вене (хард в зале) со счётом 6:4, 6:2.
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