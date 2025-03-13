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Швёнтек в двух сетах одолела Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Швёнтек в двух сетах одолела Циньвэнь и вышла в 1/2 финала турнира в Индиан-Уэллсе
Ига Швёнтек
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал одиночного разряда турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В четвертьфинале полька одержала победу в матче с девятой ракеткой рейтинга китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 6:3.

Индиан-Уэллс (ж). 1/4 финала
13 марта 2025, четверг. 21:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Матч продолжался 1 час 37 минут. Швёнтек сделала одну подачу навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из четырёх заработанных брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Следующий матч Швёнтек проведёт с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 11) — Элина Свитолина (Украина, 23). Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта. Призовой фонд состязания составляет $ 8 963 700.

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