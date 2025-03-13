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Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Греции

Аслан Карацев вышел в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Греции
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Серебряный призёр Олимпиады-2020 в миксте, полуфиналист Australian Open – 2021, 207-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев вышел в четвертьфинальный раунд хардового турнира серии «челленджер» в Херсонисосе (Греция).

В матче 1/8 финала Карацев (2) со счётом 6:3, 6:3 обыграл 340-ю ракетку мира из Колумбии Адрия Сорьяно-Барреру. Встреча теннисистов продлилась 1 час и 15 минут. В её рамках Карацев один раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету его соперника три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в полуфинал турнира в Греции Карацев сразится с Крисом Родешом (264-я ракетка мира) из Люксембурга.

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